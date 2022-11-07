Эти увольнения станут первым широким сокращением за всю 18-летнюю историю компании.

Компания Meta, материнская организация Facebook и Instagram, планирует начать масштабные увольнения сотрудников на этой неделе. Это связывают с недавней волной сокращения рабочих мест в сфере технологий после быстрого роста отрасли во время пандемии.

Количество сотрудников, которых затронет сокращение, не называется, но речь идет о "многих тысячах", сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Сейчас в Meta работает более 87 тысяч сотрудников – эти увольнения станут первым широким сокращением за всю 18-летнюю историю компании. Хотя в процентном отношении сокращение будет меньше, чем в Twitter, где накануне работы лишились около половины сотрудников, увольнения в Meta могут стать наибольшим сокращением персонала, проведенным технологической компанией в 2022 году.

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В самой Meta же отказались от комментариев, сославшись на недавнее заявление генерального директора Марка Цукерберга о том, что компания "сосредоточит инвестиции на небольшом количестве высокоприоритетных областей роста".

Что предшествовало:

Meta, как и другие технологические гиганты, начала активно нанимать сотрудников во время пандемии, добавив более 27 тысяч работников в 2020 и 2021 годах. В 2022 году в компанию пришли еще 15 344 сотрудника.

В июле Meta сообщила о первом в истории падении доходов. Всего за 2022 год акции компании упали более чем на 70%, в связи с чем американская инвесткомпания Altimeter Capital посоветовала Цукербергу сократить штат и умерить метавселенные амбиции, отражая растущее недовольство среди акционеров.

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