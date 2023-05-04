Компрания получила лицензию, разрешающую гражданам США участвовать в сделках, необходимых для продажи российского бизнеса компании.

Телекоммуникационная компания Veon, которой в Украине принадлежит один из трех крупнейших мобильных операторов – "Киевстар", получила в США лицензию на продажу своего российского бизнеса.

Как говорится в финансовом отчете компании, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) 15 апреля 2023 года выдало лицензию, разрешающую гражданам США участвовать в сделках, необходимых для продажи российского бизнеса Veon - "Вымпелкома".

"Помимо этой лицензии OFAC, Veon также определила, что у нее есть необходимые разрешения, требуемые властями Великобритании и Бермудских островов для продажи VimpelCom", - говорится в отчете Veon.

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Холдинг Veon - что о нем известно

Veon - международная холдинговая компания. Предоставляет услуги в восьми странах, ключая Бангладеш, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россию, Узбекистан и Украину.

В России Veon управляет мобильным оператором "Билайн" через "Вымпелком", а в Украине является акционером одного из трех крупнейших мобильных операторв "Киевстар".

В ноябре 2022 года Veon заявил об уходе из России. Вскоре после этого "Вымпелком" заявил, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей.

Недавние уходы международных компаний из РФ

Процесс ухода международных компаний с рынка РФ продолжается, хоть и медленно.

За последний месяц российский рынок покинули более 20 международных компаний, в частности, KFC, Mercedes-Benz. Также о планах уйти из РФ до 30 июня объявила компания-владелец приложения для знакомств Tinder.

Альтернативой для российского рынка становятся товары китайских компаний. Так, например, китайские смартфоны Xiaomi и Realme сейчас занимают более 70% российского рынка.

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