Рекомендации для тех, кто устал от своего айфона, либо чей Android уже устарел.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор различных гаджетов и вендоров.

Если вы в поисках нового смартфона и не знаете с чего начать, авторитетный портал XDA Developers собрал подборку лучших Android-устройств для покупки в 2023 году под любой бюджет и целей.

Лучший флагман – Samsung Galaxy S23 Ultra. Этот смартфон рассчитан на тех, кому хочется от своего гаджета максимум возможностей. Здесь есть все: лучший набор камер, мощный процессор, который не устареет и через 5 лет, большой AMOLED-экран и то, чего нет у конкурентов – комплектного стилуса.

– Samsung Galaxy S23 Ultra. Этот смартфон рассчитан на тех, кому хочется от своего гаджета максимум возможностей. Здесь есть все: лучший набор камер, мощный процессор, который не устареет и через 5 лет, большой AMOLED-экран и то, чего нет у конкурентов – комплектного стилуса. Альтернатива S23 Ultra – Motorola Edge+ (2023). Девайс выделяется высокой производительностью, сбалансированными спецификациями и одной из лучших Android-оболочек. В США он стоит 599,99 долларов.

– Motorola Edge+ (2023). Девайс выделяется высокой производительностью, сбалансированными спецификациями и одной из лучших Android-оболочек. В США он стоит 599,99 долларов. Лучшее соотношение цены и качества – Samsung Galaxy S23 FE. Эта модель получила дизайн, начинку и все основные "фишки" топовых флагманов Galaxy, однако стоит при этом заметно дешевле

– Samsung Galaxy S23 FE. Эта модель получила дизайн, начинку и все основные "фишки" топовых флагманов Galaxy, однако стоит при этом заметно дешевле Лучший среднебюджетник – Samsung Galaxy A54. Очень сбалансированная модель, которую может себе позволить практически каждый. У нее приятный дизайн, красивый дисплей с частотой 120 Гц, большой запас мощности "под капотом" и крутая камера.

– Samsung Galaxy A54. Очень сбалансированная модель, которую может себе позволить практически каждый. У нее приятный дизайн, красивый дисплей с частотой 120 Гц, большой запас мощности "под капотом" и крутая камера. Смартфон с лучшей плавностью работы – OnePlus 11. Сегодня практически каждый Android-флагман предлагает частоту обновления 120 Гц, но анимация в OxygenOS выполняется заметно быстрее и плавнее чем, скажем, в OneUI от Samsung.

Видео дня

Для фото и видео – Google Pixel 8 Pro. Смартфон получил обновленную камеру на 50, 48 и 48 мегапикселей, есть 5Х оптический зум (как у iPhone 15 Pro Max), более быстрый автофокус и профессиональные элементы управления камерой. Не говоря уже о разных ИИ-фишках.

– Google Pixel 8 Pro. Смартфон получил обновленную камеру на 50, 48 и 48 мегапикселей, есть 5Х оптический зум (как у iPhone 15 Pro Max), более быстрый автофокус и профессиональные элементы управления камерой. Не говоря уже о разных ИИ-фишках. Для геймеров – Asus ROG Phone 7 Ultimate. Это один из самых мощных Андроидов в мире, который также может похвастаться тройной системой охлаждения: медная пластина, трубки и кулер. А OLED-экран на задней панели выводит уведомлений и анимации.

Лучший складной смартфон – Galaxy Z Fold 5. Samsung наконец смогла избавиться от щели между половинками, также обновилось "железо".

Если вы в поисках самого "мощного" железа, AnTuTu составил свежий рейтинг самых мощных Android-смартфонов на сегодняшний день. Все они с запасом тянут любые приложения и игры и при этом не перегреваются.

А если для вас в приоритете дизайн, DxOMark обновил свой топ смартфонов с лучшими экранами на рынке. Примечательно, что iPhone 15 Pro Max не попал даже в пятерку лучших.

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