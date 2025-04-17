Некоторые модели уже умеют генерировать мирные идеи, переняв образ и стиль дипломатии известных политических деятелей.

Искусственный интеллект может стать новым инструментом в мирных переговорах и даже помочь заключить мирное соглашение о завершении войны в Украине, пишет The Economist.

В условиях глобальных конфликтов и динамичных политических альянсов дипломаты нуждаются в современных инструментах. Одним из таких инструментов становятся модели искусственного интеллекта. Они помогают оперативно адаптироваться к изменениям и лучше понимать позиции других сторон.

Проект Strategic Headwinds

Этот проект создан Центром стратегических и международных исследований (CSIS) при участии Совета национальной безопасности США. Его цель - поддержать западных дипломатов в переговорах по Украине. В центре разработки - лаборатория Futures Lab, создавшая симулятор мирного соглашения на основе данных экспертов, аналитики СМИ и архива из 374 мирных соглашений.

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Пользователи могут вводить свои приоритеты, после чего модель генерирует проект соглашения и оценивает приемлемость его положений для ключевых сторон.

AI-боты как политические советники

Futures Lab также разрабатывает аватары ИИ, вдохновленные стилем известных лидеров. Например, "Xibot" моделирует поведение Си Цзиньпина. Среди других - ИИ в стиле Джорджа Паттона, Чингисхана и Сунь Цзы. По словам Бенджамина Дженсена, "боты стимулируют креативность".

Калифорнийский университет в Беркли создает универсального советчика ИИ, обученного исключительно на документах NSC с 1951 года. Его преимущество - более широкий спектр "голосов" и точек зрения.

Некоторые модели, такие как DeepSeek, Gemini, Llama, показали чрезмерно агрессивное поведение во время симуляций.

"Llama решил применить силу в 45% случаев", - отмечает Жаклин Шнайдер из Стэнфорда. "Другие, наоборот, были слишком уступчивыми".

Интеграция с теорией игр

Следующая фаза развития - сочетание симулятора с теорией игр, что позволит логично оценивать действия сторон на основе мотиваций. Среди инноваций - модель "Конкуренция в тени технологий" и известный Predictioneer's Game Брюса Буэно де Мескиты. Его модель уже доказала свою эффективность, в частности, в предсказании начала переговоров по Украине в 2025 году.

"Потенциал ИИ в переговорах о безопасности действительно замечательный", - считает Роуз Геттемюллер, ведущая американская переговорщица по договору Новый СНВ.

В будущем дипломатические соглашения могут заключать не люди, а искусственные интеллекты. Смогут ли реальные люди удержать свои стулья за столом переговоров - неизвестно.

ИИ вытесняет людей из ряда профессий

Прогнозируется, что ИИ в ближайшие 5 лет заменит людей в ряде сфер. В частности, ожидается, что роботы придут на замену продавцам, упаковщикам, товароведам, уборщикам и тому подобное.

Под угрозой также такие профессии, как переводчик, финансист, риелтор и т.д.

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