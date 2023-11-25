Под нож попадут старые учетные записи, которые были неактивны в течение двух лет или более.

В мае этого года Google объявила о готовящемся удалении учетных записей, которые были неактивны в течение двух лет. Теперь в компании официально подтвердили, что процесс начнется уже со следующей недели.

Согласно правилам, корпорация не может хранить данные пользователей, если их аккаунт неактивен в течение двух лет или более. Все потому, что они являются легкой мишенью для хакеров, поскольку они, скорее всего, используют пароли, которые уже не безопасны, пишет 9to5Google.

Но проблема в том, что Google рассылает письма о "чистке" аккаунтов на почтовый ящик Gmail. Если юзер и правда не пользуется своим старым аккаунтом, то он его и не увидит – только если до этого не настроил переадресацию на активный ящик.

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Когда Google начнет удалять неактивные аккаунты

Согласно прошлым анонсам, большая "чистка" начнется с декабря 2023 года. Компания не уточнила, когда именно в декабре, поэтому лучше относиться к этому так, как будто это начнет происходить уже с 1 декабря.

Первым под нож попадут учетные записи, которые были созданы, а затем больше никогда не использовались. Поэтому у владельцев более "новых" аккаунтов будет больше время.

Что сделать, чтобы Google не удалила ваш аккаунт

Чтобы этого не произошло, пользователю, не заходившему на свой аккаунт в течение двух лет или более, нужно просто зайти в аккаунт на смартфоне или компьютере и совершить любое действие: достаточно будет поставить "лайк" видео на ютубе или отправить письмо. После этого компания не будет трогать профиль как минимум два года.

Поэтому у вас есть старый Google-аккаунт, зайдите на него и совершите любое действие. Иначе скоро компания может удалит ваш профиль без возможности восстановления – а с ним и данные во всех сервисах компании, включая "Google Диск", YouTube и "Google Фото".

Ранее Google также сообщила, что с декабря ее браузер Chrome перестанет поддерживать старые Android-смартфоны. Актуальная версия браузера будет доступна только на девайсах на базе Android 8.0 или более свежей версией ОС.

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