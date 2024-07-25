Основная ставка в iPhone 17 Slim будет сделана не на характеристики, а на уникальный дизайн.

Авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо, специализирующийся на гаджетах Apple, рассказал, чего стоит ждать от iPhone 17 Slim. Так будет называться новый "сверхтонкий" смартфон Apple, который, как ожидается, заменит собой Plus-версию, пишет источник.

С точки зрения позиционирования и стоимости iPhone 17 Slim будет совершенно новым продуктом с ценником $100 выше, чем Pro Maх. При этом главной его фишкой будет не начинка, а уникальный дизайн, не свойственный смартфонам Apple. Slim должен стать самым тонким телефоном в истории компании.

По аппаратным возможностям iPhone 17 Slim будет похож на базовый айфон, но самое главное – он выйдет только с одной задней камерой, прямо как iPhone 8 и iPhone SE. Чипсет тоже будет не самый топовый: A19, более мощный A19 Pro установят в Pro и Pro Max версии.

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Также iPhone 17 Slim оснастят 6,6-дюймовым OLED-дисплеем и вырезом Dynamic Island как у современных iPhone, 8 ГБайт ОЗУ, алюминиевой рамкой и фирменным модулем 5G. То есть "прошки" получат не только лучше камеры, но и более мощный процессор A19 Pro и 12 Гбайт ОЗУ.

Специалисты отмечают, что будет интересно посмотреть, как Apple собирается объяснять (и продавать) новый дорогой iPhone с упрощенной начинкой.

Презентация серии iPhone 17 должна состояться осенью 2025 года, а в этом году Apple выпустит iPhone 16. Все четыре модели получат новую кнопку на правом торце, а Pro-модели рекордно вырастут в размерах. Ранее инсайдер раскрыл все характеристики и цены iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Также на горизонте маячит iPhone SE 4, для которого обещают масштабный редизайн. Главное дизайнерским новшеством окажется впервые в SE-серии OLED-дисплей размером 6,06 дюйма. По слухам, его представят весной 2025-го.

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