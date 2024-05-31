Аналогичные аппаратные требования предъявляются к устройствам Mac и iPad.

В ближайшие недели Apple представит iOS 18 и другие версии своих мобильных систем. Ожидается, что основное внимание в них будет уделено функциями на базе ИИ. Издание Bloomberg сообщало, что компания уже договорилась с OpenAI о внедрении ChatGPT в iOS 18.

Теперь этот же источник утверждает, что Apple, скорее всего, ограничит работу новых функций на основе ИИ в iOS 18 только последними моделями iPhone. То есть потребуется минимум iPhone 15 Pro или 15 Pro Max, а iPhone 15 или более старые модели не подойдут, пишет Bloomberg.

Вероятная причина этого – чип A17 Pro в iPhone 15 Pro, которого нет в базовом iPhone 15 и который обладает более высокой производительностью и мощным 16-ядерным нейрочипом, способным обрабатывать до 35 трлн действий в секунду. Также iPhone 15 Pro имеет 8 ГБайт оперативной памяти вместо 6 ГБ в iPhone 15.

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Как заявляет источник, "Apple делает ставку на то, что новые функции искусственного интеллекта для iPhone будут стимулировать пользователей обновлять свои устройства". Для этого компания мощно прокачала Siri, которая сможет выполнять много новых команд и будет более тесно интегрирована в iOS и приложения.

Аналогичные аппаратные требования предъявляются к устройствам Mac и iPad, которые должны быть минимум с чипом M1, чтобы запускать новые ИИ-фишки в macOS.

Полноценный выход iOS 18 ожидается в сентябре этого года, после презентации серии iPhone 16. По данным источников, iOS 18 станет крупнейшим обновлением ПО в истории iPhone.

Помимо ИИ-функионала, одним из главных нововведений iOS 18 станет гибкая настройка рабочего стола. Пользователям разрешат настраивать рабочий стол как им угодно, прямо как на Android. Например, можно будет свободно менять расположение значков.

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