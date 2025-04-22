Представлен бюджетный смартфон с батареей 7000 мАч и кучей памяти (фото)

Заявленный срок службы – 1800 циклов заряда и разряда, тогда как сейчас стандартом считается ~1000 циклов.

Компания Oppo представила новый бюджетный "монстр автономности" K12s. Смартфон интересен сочетанием продвинутой начинки и приятного ценника, пишет Gizmochina.

Главной особенностью смартфона стал по-настоящему большой аккумулятор 7000 мАч с зарядкой по проводу мощностью 80 Вт. Заявленный срок службы – 1800 циклов заряда и разряда, тогда как сейчас стандартом считается ~1000 циклов.

Характеристики Oppo K12s:

Дисплей: 6,67", AMOLED, FHD+, 1-120 Гц, яркость до 1200 нит

6,67", AMOLED, FHD+, 1-120 Гц, яркость до 1200 нит Процессор: Snapdragon 6 Gen 4, Immortalis-G720

Snapdragon 6 Gen 4, Immortalis-G720 Память: 8/12 ГБ ОЗУ LPDDR4x (+8 ГБ виртуальной), 128/256/512 ГБ ПЗУ UFS 3.1

8/12 ГБ ОЗУ LPDDR4x (+8 ГБ виртуальной), 128/256/512 ГБ ПЗУ UFS 3.1 Камеры: 50 Мп, OmniVision OV50D40, (основная), 2 Мп дополнительный объектив; 16 Мп, Sony IMX480 (фронтальная)

50 Мп, OmniVision OV50D40, (основная), 2 Мп дополнительный объектив; 16 Мп, Sony IMX480 (фронтальная) ОС: Android 15 (Oppo ColorOS 15)

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Также телефон оборудован водозащитой IP65, двумя динамиками, системой охлаждения с большой испарительной камерой и графитовым слоем. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 и NFC.

Базовую версию Oppo K12s (8/128 Гбайт) оценили в 1099 юаней, или около 150 долларов. Топовая модификация (12/512 Гбайт) стоит 1799 юаней (~$245).

К слову, 7000 мАч – это не рекорд на рынке. Новый смартфон Honor вышел с аккумулятором на 8000 мАч и зарядкой 66 Вт. Потребительских смартфонов с таким АКБ еще не было.

Ранее специалисты назвали смартфоны с самой живучей батареей на начало 2025 года. В лидерах автономности есть как дорогостоящие флагманы, так и более доступные Android-гаджеты.

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