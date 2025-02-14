iPhone 17 Air заменит в линейке классических смартфонов модель Plus, а бюджетный iPhone SE получит самое крупное обновление в истории.

В этом году Apple должна выпустить пять смартфонов. Судя по последним слухам, премьеры iPhone 17 Plus не состоится – его место займет другой аппарат. А уже совсем скоро выйдет новый бюджетный SE, пишет 9to5Mac.

Вот все, что о них известно – от характеристик до дизайна и цены.

iPhone SE4 (другое название – iPhone 16E)

Бюджетный iPhone, не обновлявшийся с 2022 года, должны представить со дня на день. Вероятно, в среду, 19 февраля.

Видео дня

Судя по утечкам, Apple выпустит устройство в стиле iPhone 14 без кнопки Home, с OLED-экраном, Face ID, чипсетом A18 из iPhone 16, 8 ГБайт ОЗУ и поддержкой нейросетей. Сзади будет расположена 48-мегапиксельная одинарная камера, сбоку – кнопка Action Button, снизу – разъем USB-C.

Кроме этого, ожидается, что новый iPhone SE станет первымс фирменным модемом 5G, разработанным Apple, что сделает его еще более привлекательным бюджетным вариантом.

iPhone 17 Air

Раз в несколько лет Apple "освежает" линейку классических смартфонов, удаляя старые и добавляя новые модели. В 2023 iPhone mini официально "выбыл из игры", а в 2025-м вместо iPhone Plus выйдет iPhone 17 Air.

17 Air станет самым тонким iPhone от Apple за всю историю с уникальным новым размером дисплея (6,6-дюймов), который может стать идеальным компромиссом между "прошками".

Но придется пожертвовать мощностью процессора (чип A19, а не A19 Pro) и количеством модулей камеры. Сообщается, что Air получит один объектив на 48 мегапикселей, как и бюджетный iPhone SE 4. Смартфон должны оценить в 900-1000 долларов.

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro будет предлагать тот же 6,3-дюймовый дисплей, что и 16 Pro, но получит парочку важных изменений в дизайне. Например, переработанную рамку с алюминием (вместо титана) и увеличенный "прямоугольный" выступ камеры.

Основные характеристики:

процессор A19 Pro;

12 ГБ оперативной памяти;

модем 5G от Qualcomm;

новая фронтальная камера на 24 Мп.

iPhone 17 Pro Max

Как всегда, iPhone 17 Pro Max получит все преимущества iPhone 17 Pro, но с несколькими дополнительными фишками, такими как больший аккумулятор и, по слухам, меньшим Dynamic Island.

Также возможны эксклюзивные преимущества в камере. В ранних утечках говорилось, что iPhone 17 Pro Max станет первым смартфоном Apple с тремя 48-мегапиксельными камерами, включая телефото.

iPhone 17

Завершает линейку 2025 года базовая модель iPhone 17.

Нынешний iPhone 16 стал одним из самых мощных базовых обновлений за последние годы. Нам придется подождать и посмотреть, произойдет ли это снова в этом году, но ожидаемые характеристики пока выглядит так:

фронтальная камера 24 МП

процессор А19

8 ГБ оперативной памяти

тот же 6,1-дюймовый дисплей, что и у iPhone 16.

Инсайдеры говорят, что у Apple запланировано много анонсов на ближайшие месяцы. Помимо бюджетного iPhone SE 4, должны представить новые iPad Air и MacBook Air. Также компания работает над iPad 11, новой версией своего самого доступного планшета, и бюджетными часами Apple Watch SE 3.

К слову, главной новинкой Apple в 2025 году будет не Айфон, а устройство для умного дома, похожее на HomePod, оснащенное экраном. По крайней мере по словам инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg.

Вас также могут заинтересовать новости: