Оказывается, у планшета 9-ядерный графический процессор вместо 10-ядерного.

В начале мая Apple анонсировала новые планшеты iPad Air. Одним из ключевых изменений по сравнению с предшественником стал процессор M2 с 10-ядерным GPU. По крайней мере, об этом было объявлено во время презентации.

В сети заметили, что компания незаметно изменила спецификации процессора и уточнила параметры встроенной графики – оказывается, планшет располагает всего девятью графическими ядрами, хотя раньше в спецификациях значилось 10 ядер.

Согласно архивным данным, изменения на сайт внесли в течение последних 10 дней. При этом на многих региональных сайтах все еще указан 10-ядерный графический процессор в iPad Air M2. Стоимость устройства остается прежней – от $599 за версию на 11 дюймов и от $799 за 13-дюймовый планшет.

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Интересно и то, до сих пор в мире существовали только две версии M2 – с восемью или десятью графическими ядрами. Авторы 9to5mac утверждают, что чип, используемый в новом iPad Air, представляет собой модифицированную версию 10-ядерной версии.

Сама Apple пока никак не прокомментировала ситуацию. Предполагается, что большинство обычных пользователей вряд ли увидят разницу между 9-ядерным и 10-ядерным GPU, но наверняка найдутся и те, которых Apple ввела в заблуждение, и подадут на компанию в суд.

Вместе с iPad Air на презентации в мае был представлен новый iPad Pro. Это первый планшет Apple с OLED-дисплеем и чипом M4. А корпус планшета стал самым тонким, который когда-либо был в iPad – всего 5,1 мм.

Далее на очереди – WWDC 2024, которая пройдет 10 июня. На ней покажут iOS 18, которая принесет самое крупное обновление в истории iPhone. А вот "железных" новинок можно не ждать.

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