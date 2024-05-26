Патент намекает на универсальный и даже революционный функционал устройства.

Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патент компании Apple, в котором описывается устройство под названием "цифровой камень". Оно предназначено для работы с гарнитурой Vision Pro, но потенциал у него куда интереснее, пишет Gizmochina.

Судя по описанию, устройство задумывается как небольшой портативный гаджет размером примерно с камешек или монету. Патент показывает, что "цифровой камень" может иметь встроенные микрофоны для голосового управления и динамики для звуковой обратной связи.

Потенциально он может предлагать возможности отслеживания местоположения и тактильную обратную связь посредством вибрации –функция, отсутствующая в Vision Pro, поскольку пользователю приходится полагаться на интуитивное управление жестами и движениями глаз.

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В Gizmochina пишут, что функциональные возможности "цифрового камня" кажутся весьма универсальными. Оно может выступать в качестве личного ассистента, управляя умным домом или приложениями с помощью голосовых команд. Интересно также, что устройство сможет подключаться к электронике, такой как наушники, колонки, смартфоны и ноутбуки.

А для упомянутой гарнитуры Vision Pro он сможет выступать в качестве "якоря или маркера" в условиях дополненной реальности (AR) или виртуальной реальности (VR).

Из "слитой" дорожней карты Apple стало известно, что в 2026 году компания планирует выпустить более доступную версию Vision Pro. Это гаджет в виде горнолыжной маски для просмотра фильмов, общения, работы и игр. СМИ называют гарнитуру лучшим устройством подобного типа, но о революции говорить пока рано.

В другом патенте Apple упоминается iPhone с технологией самовосстанавливающегося экрана. Такой смартфон будет не только более устойчив к повреждению экрана, но и сам устранит их.

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