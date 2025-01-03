"Винтаж" теперь культовые Apple Watch Series 4, а также один из последних компьютеров Intel Mac, выпущенных компанией.

Начался новый год, и Apple не стала долго ждать, чтобы обновить свой список "винтажных" и "устаревших" устройств. Число устаревших яблочных девайсов не увеличилось, а число винтажных – да. Винтажными устройствами отныне считаются Watch Series 4 и MacBook Pro 15" (2019).

Apple Watch Series 4 вышли в 2018 году вместе с iPhone XS – они стали первыми часами компании с увеличенным "безрамочным" дисплеем и более закругленными углами экрана. В 2024 году часы перестали получать обновления.

MacBook Pro 15" (2019) был последним MacBook Pro на 15" – в том же 2019 году Apple выпустила 16-дюймовый MacBook Pro и впоследствии начала выпускать ноутбуки только с 14- и 16-дюймовыми дисплеями. Несмотря на "винтажный статус", этот "макбук" все еще поддерживает последнюю версию macOS Sequoia.

Винтажными признаются те устройства, которые были сняты с продажи пять лет назад (но не более семи лет назад). Apple и ее авторизованные сервисные могут предлагать ремонт этих девайсов, но только при условии наличия необходимых запасных частей. А вот как раз наличие этих запчастей для относительно старых моделей может стать проблемой,

Спустя семь лет после снятия с продаж устройства попадают в список устаревших, вышедших из эксплуатации – они не подлежат никакому обслуживанию.

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В ноябре 2024-го в список винтажных и устаревших устройств попали iPhone XS Max (2018 года), Apple Watch Series 2 (2016) и iPhone 6s Plus (2015).

Напомним, в октябре 2024 года Apple выпустила первую партию компьютеров на базе M4. Среди них – MacBook Pro с рекордной батареей на 24 часа. Самый популярный MacBook Air обновится до M4 в начале 2025 года.

Ранее сообщалось, что Apple работает над наушниками AirPods Pro нового поколения, в которых упор будет сделан на медицинские возможности. Потенциально они могут стать заменой Apple Watch.

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