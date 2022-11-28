Среди них – линейка Redmi Note 5, 7 и 8 с некачественным IPS-экранами.

Бренд Xiaomi славится своими бюджетными смартфоны, которые предлагают прекрасное соотношение цены и качества. Однако при всех своих преимуществах, у них бывают и неприятные недостатки.

Специалисты портала Gizchina составили список из наиболее проблемных и ненадежных смартфонов китайского производителя, которые не рекомендуется к покупке из-за частых случаев брака.

Прежде всего потенциальным покупателям стоит избегать смартфоны Xiaomi с IPS-экранами производства китайской компании Tianma. Если у вас такой экран, то ваш телефон на 90% подвержен проблемам с "фантомным экраном", которые напоминают проблему выгорания AMOLED.

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Среди таких моделей:

Redmi Note 8;

Redmi Note 7;

Redmi Note 5;

Mi A2(6X).

К счастью, сейчас таких смартфонов у Xiaomi стало меньше, поскольку практически все современные устройства производителя оборудуются AMOLED-дисплеями или более дорогими IPS-экранами.

Еще одна хроническая проблема, затрагивающая некоторые смартфоны Xiaomi/Redmi, связана со сканером отпечатков пальцев. Речь идет о проблеме с гибким кабелем. Это приводит к тому, что датчик отпечатков пальцев перестает работать. Такое наблюдается, например, у Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S.

Среди бюджетных смартфонов компании также следует избегать покупки Xiaomi Mi 8. Отмечается, что из-за неполадок с Wi-Fi это модель является одним из худших флагманов компании. И проблема до сих пор не устранена.

Какие еще смартфоны Xiaomi попали в список:

POCO M3 – подвержен "внезапной смерти";

Xiaomi Mi 9 – сильный перегрев после использования камеры;

Mi 9T/Pro Redmi K20/K20 Pro – ненадежная выдвижная камера.

А меж тем Xiaomi готовится к скорой презентации флагманской линейки Xiaomi 13. Ранее в сети появились "живые" фото смартфонов – они очень похожи на последние айфоны за счет плоских граней и квадратного блока камер.

Также на презентации покажут новые беспроводные наушники Buds 4 и умные часы Watch S2. Еще компания расскажет о MIUI 14 – очередной версии фирменной оболочки.

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