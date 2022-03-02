В Украине начала работать "горячая линия" для оперативного сбора запросов граждан по гуманитарным вопросам 1545.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины на странице в Facebook.
Будут принимать обращения по следующим вопросам:
- проблемы с водоснабжением, водоотведением, отоплением;
- повреждения инфраструктуры: газопроводов, железной дороги, коммунальной инфраструктуры;
- эвакуация и возвращение граждан, которые были вынуждены выехать за границу из-за вторжения РФ в Украину;
- потребности в продуктах питания и товарах первой необходимости, вопросы продажи товаров по повышенным ценам;
- потребности в лекарствах;
- потребности в горючем;
- вопросы социальных выплат, получения пенсий;
- проблемные вопросы с главами общин и другими представителями местного самоуправления.
Правительственная горячая линия работает круглосуточно.
Звонки на территории Украины с сети фиксированной связи "Укртелекома", телефонов мобильных операторов "Киевстар", "Vodafone Украина", lifecell для заявителей - бесплатные.
Для граждан Украины, находящихся за границей, номер телефона правительственной "горячей линии" +38 044 284 19 15. Оплата - по тарифам соответствующего оператора связи.