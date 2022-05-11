В псевдореспублике обвинили компанию Меta в появлении в соцсетях призывов к насилию.

В так называемой "ДНР" заблокировали доступ к социальным сетям Facebook и Instagram.

Об этом заявили в так называемом "министерстве связи" псевдореспублики.

Там объявили, что компания Меta "разрешала размещать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей".

Поэтому доступ к Facebook и Instagram в "ДНР" запретили "в рамках защиты населения от несущей угрозу информации".

Напомним, мобилизованные из "ДНР" вояки сравнивают свою армию с тюрьмой и бунтуют. Захватчики обвиняют российское руководство в обмане и манипуляциях и не знают, когда смогут вернуться домой. Также они рассказывают о проблеме в армии РФ - солдаты откровенно саботируют приказы руководства: "Мы сейчас как-то даже не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные".

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