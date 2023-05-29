В конце июля фотографии, сохраненные в iCloud, будут удалены, а поддержка "фотопотока" – прекращена.

Компания Apple объявила о скором закрытии популярного среди пользователей сервиса "Мой фотопоток" (My Photo Stream). Фотографии будут храниться в iCloud до 26 июля, после чего будут удалены.

"Мой фотопоток" – это бесплатный сервис, который самостоятельно загружает изображения, сделанные за последние 30 дней (до 1000 картинок) и делает их доступными на всех Apple-гаджетах.

После отключения "Моего фотопотока" синхронизированные с помощью этого сервиса снимки исчезнут из галереи на всех устройствах, кроме исходника.

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Если вы пользуетесь "фотопотоком", обязательно перенесите из него свои фотографии в "Медиатеку iCloud". Чтобы сделать это, откройте приложение "Фото", выберите "Мой фотопоток", выделите все нужные вам фотографии, нажмите "Поделиться", а затем сохранить их в нужной папке.

В компании рекомендуют своим пользователям в ближайшее время перейти на актуальную библиотеку фотографий, то есть, на "Фото iCloud" (где бесплатно доступны лишь 5 ГБ). А за месяц до полного отключения "фотопотока", Apple запретит загружать в My Photo Stream новые фотографии с устройств.

Apple проведет новую презентацию на следующей неделе

С 5 по 9 июня этого года Аpple проведет масштабное мероприятие Worldwide Developers Conference, более известное как WWDC. На нем компания расскажет об обновлениях операционных систем и других софтверных продуктов. А по слухам – не только о них.

Там, как говорят различные инсайдеры, Apple покажет свой первый шлем смешанной реальности, о котором слухи ходят уже довольно давно. Устройство напрямую связано с наследием Тима Кука и станет первым продуктом яблочной компании, на который не повлиял Стив Джобс.

Также, по слухам, на WWDC 2023 анонсируют 15-дюймовый MacBook Air на чипе М2 и Mac Pro тоже с чипом M2. Ходят слухи о втором поколении AirPods Max и специальной версии AirPods Pro с USB-C.

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