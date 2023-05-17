Новинка получила прозрачный корпус и ряд технических улучшений по сравнению с прошлым поколением.

Принадлежащий Apple музыкальный бренд Beats представил обновленную версию беспроводных наушников Beats Studio Buds+. Модель стоит на 20 долларов дороже, чем позапрошлогодние Studio Buds, но на $100 дешевле, чем AirPods Pro 2.

По сути, аксессуар идентичен предшественнику, но разработчики улучшили посадку, прокачали шумоподавление и качество звонков и повысили автономность до 36 часов. Также появилось пространственное аудио, как в AirPods и Beats Fit Pro.

Самое интересное нововведение – расцветка Transparent, сквозь корпус которой можно увидеть строение как самих наушников, так и кейса. Аналогичное решение пользователи могли раньше видеть в наушниках компании Nothing. Вместе с ней будут продаваться более традиционные оттенки Black и Ivory.

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Наушники совместимы с iOS и Android, но в связке с Apple-устройствами можно вызвать голосового ассистента с помощью фразы "Привет, Siri". Также они будут поддерживать приложение Локатор и автоматическое сопряжение со всеми устройствами из аккаунта iCloud.

Beats Studio Buds+ уже поступили в продажу в США, Канаде и Китае. Ценник для США – 169,99 долларов (~6200 грн).

А меж тем сама Аpple в этом году планирует выпустить обновленную версию AirPods Pro 2 с кейсом, в котором откажется от фирменного Lightning в пользу USB-C. Также ходят слухи о втором поколении AirPods Max.

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