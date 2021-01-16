Спортсмен из Буркина-Фасо Юг Фабрис Занго установил новый мировой рекорд в тройном прыжке в помещениях.
Об этом сообщает olympichannel.com.
Новый рекорд был установлен на соревнованиях во Франции.
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Занго прыгнул на 18,07 метра. Он стал первым, кому покорилась отметка в 18 метров в помещениях.
Предыдущий рекорд, который был установлен французом Тедди Тамго (17,92 метра), держался с 2011 года.
Любопытно, что сейчас Тамго является тренером Занго.
На открытом воздухе мировой рекорд в тройном прыжке принадлежит британцу Джонатану Эдвардсу. В 1995 году он прыгнул на 18,29 метра.
Nouveau Record du Monde !— Vincent Guyot (@Vinc_Guyot) January 16, 2021
Hugues Fabrice Zango - 18m07 !
Aubière - 16/01/2021
🎥 : Sébastien Homo pic.twitter.com/KWwPEArZcB
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