Легкоатлет из Буркина-Фасо вписал свое имя в историю.

Спортсмен из Буркина-Фасо Юг Фабрис Занго установил новый мировой рекорд в тройном прыжке в помещениях.

Об этом сообщает olympichannel.com.

Новый рекорд был установлен на соревнованиях во Франции.

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Занго прыгнул на 18,07 метра. Он стал первым, кому покорилась отметка в 18 метров в помещениях.

Предыдущий рекорд, который был установлен французом Тедди Тамго (17,92 метра), держался с 2011 года.

Любопытно, что сейчас Тамго является тренером Занго.

На открытом воздухе мировой рекорд в тройном прыжке принадлежит британцу Джонатану Эдвардсу. В 1995 году он прыгнул на 18,29 метра.

Nouveau Record du Monde !



Hugues Fabrice Zango - 18m07 !

Aubière - 16/01/2021



🎥 : Sébastien Homo pic.twitter.com/KWwPEArZcB — Vincent Guyot (@Vinc_Guyot) January 16, 2021

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Автор: Антон Дударь