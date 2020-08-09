Олимпийскую чемпионку Клочкову обокрали в день рождения

Яна Клочкова стала жертвой грабителей 7 августа.

Четырехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову ограбили в ее день рождения.

Об этом в Facebook сообщил бизнесмен и друг экс-спортсменки Тимофей Нагорный.

Читайте также"Ушла жена и познакомился с коллекторами": украинский баскетболист признался, что стал жертвой азартных игр

"Шок! День начался с очень неприятной новости! Яну Клочкову обворовали! Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в ее день рождения. Верю, что правоохранительные органы найдут воров! Верю, что справедливость есть! Верю в добро! Надеюсь, добрые люди помогут Яне!", - написал Нагорный.

Подробности происшествия Нагорный не сообщил.

Отметим, что 7 августа Клочковой исполнилось 38 лет.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что дом футболиста "Ливерпуля" ограбили, когда он праздновал победу в АПЛ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram