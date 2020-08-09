Олимпийскую чемпионку Клочкову обокрали в день рождения
Четырехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову ограбили в ее день рождения.
Об этом в Facebook сообщил бизнесмен и друг экс-спортсменки Тимофей Нагорный.
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"Шок! День начался с очень неприятной новости! Яну Клочкову обворовали! Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в ее день рождения. Верю, что правоохранительные органы найдут воров! Верю, что справедливость есть! Верю в добро! Надеюсь, добрые люди помогут Яне!", - написал Нагорный.
Подробности происшествия Нагорный не сообщил.
Отметим, что 7 августа Клочковой исполнилось 38 лет.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что дом футболиста "Ливерпуля" ограбили, когда он праздновал победу в АПЛ.
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