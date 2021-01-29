Тара Гинс должна была получить руководящую должность в команде.

Бывшей велогонщице Таре Гинс отказали в работе в мужской команде по велогонкам. Причиной этому послужило то, что ранее девушка снималась в откровенных фотосессиях.

Об этом сообщает cyclingnews.com.

30-летняя Гинс должна была стать спортивным директором команды, однако предварительное соглашение было расторгнуто из-за ее карьеры в модельном бизнесе.

Ранее Гинс снималась для популярного журнала Playboy, а также для корпоративного календаря одной из бельгийских компаний.

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Бельгийка не стала называть команду, которая отозвала устное соглашение, но рассказала о ситуации. Гинс при этом подчеркнула, что ей прямо сказали, что ее не берут в команду из-за фото.

"У меня было устное соглашение о начале работы в команде в качестве спортивного директора в этом году. Это мужская команда, в которой я работала бы как с молодыми спортсменами, так и с элитой. Я действительно ждала этого, так как это то направление, в котором мне хочется двигаться.

Но кто-то создал проблему из-за моих фотографий. Теперь я не против, что работу отменили. Наверное, это к лучшему. Я не хочу работать с людьми, которые не видят моих способностей, и просто ведут себя, как стадо", - рассказала велогонщица.

"Эти фотографии никому не вредят. Но, видимо, сейчас это слишком неприемлемо для того, чтобы работать с гонщиками. Видимо, фото важнее навыков или опыта", - подчеркнула Гинс.

"У меня отбирают возможности, простите за выражение, придурки с двойными стандартами. Видимо, если вы мужчина, то вам позволено в этом мире немного больше", - добавила Гинс и вспомнила о случаях домогательства во время карьеры.

В частности, она заявила, что к ней в душ пробирался механик команды, один из членов персонала пытался поцеловать ее, и его пришлось оттолкнуть, а также много раз она слышала неуместные комментарии в свой адрес о том, как она выглядит.

Отметим, что Гинс выступала на профессиональном уровне с 2016 по 2020 годы.

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Автор: Антон Дударь