Святослав Михайлюк забросил сопернику целых 17 очков.

Украинец Святослав Михайлюк результативно отыграл за "Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА против "Торонто".

Михайлюк вышел в стартовом составе своего коллектива и внес весомый вклад в общую победу над оппонентом - 129:105.

Украинец провел на площадке 37 минут и успел забросить 17 очков, выполнил 4 подбора, 2 перехвата и 1 ассист.

Святослав Михайлюк: карьера в НБА

Михайлюк был выбран на драфте НБА в 2018 году командой "Лос-Анджелес Лейкерс", в которой провел полтора сезона, после чего был обменян в "Детройт".

В минувшем сезоне в составе "Детройта" Михайлюк набирал в среднем 9 очков в 56 матчах. Его рекордом результативности стали 25 очков в матче против "Атланты" в январе этого года.

В ноябре Михайлюк продлил контракт с "Детройтом".

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Автор: Будрин Артем