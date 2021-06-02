Украина обогнала Россию и выиграла золото и серебро на чемпионате Европы по стрельбе

В хорватском Осиеке завершились соревнования на первенство Европы по скоростной стрельбе в миксте.

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