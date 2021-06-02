Пьедестал почета в конце соревнований / фото facebook.com/European-Shooting-Confederation

Украинские стрелки завоевали две награды чемпионата Европы в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров в миксте.

Юлия Коростылева и Александр Петрив стали обладателями золотой медали. Анастасия Нимец и Владимир Пастернак завоевали серебро.

Бронзовыми призерами стали россияне, выигравшие схватку за 3-е место у представителей Италии.

Пулевая стрельба, скоростная стрельба из малокалиберного пистолета, 25 м

Микст

Чемпионат Европы, Осиек, Хорватия

1. Юлия Коростылева / Александр Петрив (Украина)

2. Анастасия Нимец / Владимир Пастернак (Украина)

3. Надежда Колода / Леонид Екимов (Россия)

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Автор: Артем Будрин