Украинские стрелки завоевали две награды чемпионата Европы в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров в миксте.
Юлия Коростылева и Александр Петрив стали обладателями золотой медали. Анастасия Нимец и Владимир Пастернак завоевали серебро.
Бронзовыми призерами стали россияне, выигравшие схватку за 3-е место у представителей Италии.
Пулевая стрельба, скоростная стрельба из малокалиберного пистолета, 25 м
Микст
Чемпионат Европы, Осиек, Хорватия
1. Юлия Коростылева / Александр Петрив (Украина)
2. Анастасия Нимец / Владимир Пастернак (Украина)
3. Надежда Колода / Леонид Екимов (Россия)
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