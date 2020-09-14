В списке лучших теннисисток мира произошли изменения.

14 сентября была представлена обновленная версия рейтинга WTA, в котором изменились позиции лучших украинских теннисисток.

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Элина Свитолина потеряла пятую строчку в списке и теперь является шестой ракеткой мира. Украинку обошла японка Наоми Осака, которая выиграла US Open-2020. Стоит отметить, что Свитолина не ездила на турнир в США из-за пандемии коронавируса.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская была 25-м номером рейтинга, но теперь ухудшила свою позицию на четыре строчки.

Катерина Козлова поднялась с 99-го на 97-е место. Серьезный прогресс показала Марта Костюк. Украинка дошла до третьего круга US Open и стала 119-й ракеткой мира, улучшив свое положение на 18 строчек.

Лидером рейтинга WTA остается австралийка Эшли Барти, а в первую тройку входят румынка Симона Халеп и Наоми Осака. Свитолину также опережают чешка Каролина Плишкова и американка София Кенин.

Элина Свитолина: последние новости

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Автор: Данил Слесь