Соревнования обещают "безопасные и надежные".

Олимпийские игры 2020 года в японском городе Токио состоятся летом 2021 года, несмотря на пандемию коронавируса.

Читайте такжеПутину запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мираОб этом заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга, передает BBC.

За последние дни в стране возросло количество заболеваний COVID-19 и был обнаружен «британский» штамм коронавируса. Однако премьер уверяет, что соревнования состоятся летом этого года и будут «безопасными и надежными».

Олимпиада в Токио: детали

Олимпиада в Токио начнется 23 июля, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 июля.

Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса. Впрочем, организаторы исключили отмену или задержку соревнований.

Вместе с тем согласно опросам большинство японцев выступают против проведения игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.

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Автор: УНИАН