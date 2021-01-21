Олимпийские игры 2020 года в японском городе Токио состоятся летом 2021 года, несмотря на пандемию коронавируса.
Это стало известно из интервью президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха для издания Kyodo.
"На данный момент у нас нет никаких оснований считать, что Олимпийские игры в Токио не начнутся 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио. Вот почему "плана Б" нет, и именно поэтому мы стремимся сделать эти игры безопасными и успешными".
Также президент МОК в интервью намекнул на возможное уменьшение количества зрителей. По его словам МОК должен быть "гибким", чтобы защитить жизни вовлеченных в подготовку людей.
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Олимпиада в Токио: детали
- Олимпиада в Токио начнется 23 июля, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
- Расходы на Игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса. Впрочем, организаторы исключили отмену или задержку соревнований.
- Вместе с тем, согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.
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