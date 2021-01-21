Соревнования обещают "безопасные и успешные".

Олимпийские игры 2020 года в японском городе Токио состоятся летом 2021 года, несмотря на пандемию коронавируса.

Это стало известно из интервью президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха для издания Kyodo.

"На данный момент у нас нет никаких оснований считать, что Олимпийские игры в Токио не начнутся 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио. Вот почему "плана Б" нет, и именно поэтому мы стремимся сделать эти игры безопасными и успешными".

Также президент МОК в интервью намекнул на возможное уменьшение количества зрителей. По его словам МОК должен быть "гибким", чтобы защитить жизни вовлеченных в подготовку людей.

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Олимпиада в Токио: детали

Олимпиада в Токио начнется 23 июля, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Расходы на Игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса. Впрочем, организаторы исключили отмену или задержку соревнований.

Вместе с тем, согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.

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Автор: Будрин Артем