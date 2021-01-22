В японском правительстве опровергают информацию об отмене Игр.

Британское издание The Times утверждает, что правительство Японии приняло решение отменить проведение Олимпийских игр в Токио в 2021 году в связи с пандемией коронавируса.

Читайте также"Плана Б нет": в МОК сделали заявление по проведению Олимпиады в Токио

Об этом The Times сообщило со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник. По информации издания, Япония ищет возможность сообщить об отмене Игр "без потери лица".

В Японии выступили с официальным заявлением касательно данной информации.

Заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи в комментарии mainichi.jp заявил, что это не соответствует действительности:

"Мы намерены полностью опровергнуть данную информацию, заявив, что она не соответствует действительности. Конечно, мы должны учитывать ситуацию за рубежом, и в определенный момент будет принято решение, проводить Олимпиаду или нет, но до тех пор правительство будет делать все необходимое для подготовки к Играм".

Перенос Олимпийских игр-2020: главное

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь