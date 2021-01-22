Британское издание The Times утверждает, что правительство Японии приняло решение отменить проведение Олимпийских игр в Токио в 2021 году в связи с пандемией коронавируса.
Читайте также"Плана Б нет": в МОК сделали заявление по проведению Олимпиады в Токио
Об этом The Times сообщило со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник. По информации издания, Япония ищет возможность сообщить об отмене Игр "без потери лица".
В Японии выступили с официальным заявлением касательно данной информации.
Заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи в комментарии mainichi.jp заявил, что это не соответствует действительности:
"Мы намерены полностью опровергнуть данную информацию, заявив, что она не соответствует действительности. Конечно, мы должны учитывать ситуацию за рубежом, и в определенный момент будет принято решение, проводить Олимпиаду или нет, но до тех пор правительство будет делать все необходимое для подготовки к Играм".
Перенос Олимпийских игр-2020: главное
- О переносе Олимпийских игр-2020 из-за пандемии коронавируса стало известно 24 марта. Позже МОК официально утвердил даты проведения Олимпиады в 2021 году.
- Премьер-министр Японии заявил, что коронавирус не помешает и в 2021 году Игры состоятся в Токио.
- Известно, что МОК поспособствует вакцинации спортсменов и болельщиков перед Олимпиадой.
- Большинство жителей Японии выступило против проведения Олимпиады в Токио 2021 году.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram