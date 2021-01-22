Конор Макгрегор и Дастин Порье взвесились перед боем.

На "Бойцовском острове" в Абу-Даби состоялась процедура взвешивания перед боем между Конором Макгрегором и Дастином Порье в рамках турнира UFC 257.

Экс-чемпион UFC Макгрегор оказался легче соперника. Вес ирландца - 70,3 кг, тогда как вес американца - 70,7.

Видео опубликовал официальный Instagram-аккаунт UFC.

Макгрегор - Порье: перед боем

Бой Макгрегор - Порье состоится ранним утром 24 января по киевскому времени.

Конор Макгрегор и Дастин Порье встретятся в октагоне уже во второй раз. Их первый бой прошел в сентябре 2014 года, тогда Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.

У Макгрегора - 22 победы в 26 боях в смешанных единоборствах при четырех поражениях. У Порье - 26 побед и 6 поражений.

Известно, что за этой бой Макгрегор заработает 5 миллионов долларов, а Порье - 1 миллион.

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Автор: Антон Дударь