Решающая стадия турнира должна была состояться в марте, но ее пришлось перенести.

Исполком Федерации баскетбола Украины утвердил даты проведения Финала четырех Кубка Украины-2020.

Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Финал четырех Кубка Украины пройдет в Южном. Полуфинальные матчи запланированы на 3 октября, а финал состоится 4 октября.

Полуфинальные пары

БК "Одесса" - БК "Днепр"

БК "Химик" - "Киев-Баскет"

Добавим, что старт украинской Суперлиги запланирован на 10-11 октября.

Напомним, чемпионат Украины прошлого сезона был завершен досрочно, а чемпионом признали "Днепр". В то же время Финал четырех Кубка Украины перенесли.

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Автор: Антон Дударь