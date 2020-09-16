Финал Кубка Украины пройдет в Южном / фото БК Днепр
Исполком Федерации баскетбола Украины утвердил даты проведения Финала четырех Кубка Украины-2020.
Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
Финал четырех Кубка Украины пройдет в Южном. Полуфинальные матчи запланированы на 3 октября, а финал состоится 4 октября.
Полуфинальные пары
БК "Одесса" - БК "Днепр"
БК "Химик" - "Киев-Баскет"
fbu.ua
Добавим, что старт украинской Суперлиги запланирован на 10-11 октября.
Напомним, чемпионат Украины прошлого сезона был завершен досрочно, а чемпионом признали "Днепр". В то же время Финал четырех Кубка Украины перенесли.
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