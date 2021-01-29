Групповой этап Кубка Европы ФИБА подошел к завершению.

Украинские "Днепр", "Прометей" и "Киев-Баскет" пробились в 1/8 финала Кубка Европы ФИБА.

"Днепр" во втором туре группового этапа уступил польскому "Анвилу" (71:74), но обеспечил себе выход в плей-офф благодаря победе над швейцарским "Фрибургом" в первом туре.

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В связи с тем, что в группе "Днепра" команда "Лондон Лайонс" не была допущена к участию из-за коронавируса, на две путевки в плей-офф претендовали три клуба.

Из группы В в плей-офф турнира вышли "Прометей" и "Киев-Баскет".

В заключительном туре "Прометей" обыграл австрийский "Капфенберг" со счетом 64:58. Клуб из Каменского одержал три победы в трех играх и занял первое место в группе.

"Киев-Баскет" в заключительном туре лидировал в игре с болгарским "Рилски" с разницей в 13 очков после двух четвертей, но в итоге проиграл. Однако киевляне уступили с разницей в счете, которая их устраивала - 69:74.

Несмотря на два поражения в трех играх, "Киев-Баскет" занял в группе В второе место.

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Все матчи каждой группы принимал один город. Так, "Днепр" играл в польском Вроцлаве, а "Прометей" и "Киев-Баскет" - в болгарском Самокове.

В 1/8 финала Кубка Европы выходят по две лучшие команды из каждой группы и еще четыре, занявшие третьи места.

Матчи 1/8 финала и 1/4 финала запланированы на 23-25 марта. Они пройдут в формате одного матча в одном городе. "Финал четырех" пройдет с 23 по 25 апреля.

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Автор: Антон Дударь