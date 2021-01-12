Фабиан Бош / фото www.swiss-ski.ch
Сногсшибательный трюк совершил швейцарский лыжник Фабиан Бош.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
23-летний чемпион мира по фристайлу выполнил двойной переворот вперед на скорости 90 километров в час. Он отметил, что хоть и имеет немалый опыт, но прямо перед прыжком в голове пронеслось: "Что я делаю?".
Лыжник также объяснил, что регулярно сам себе придумывает профессиональные препятствия, чтобы оттачивать мастерство и выходить из зоны комфорта.
Швейцарский лыжник совершил сногсшибательный трюк
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