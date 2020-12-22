Сногсшибательный новый прыжок получил название "Backflip-wallride-backflip".

Украинский сноубордист Сергей Барковский ошеломил мир невероятным трюком во время соревнований "Дабл Трипл Snow Fest 2020", которые проходили в Киеве.

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Наш соотечественник первым в мире выполнил подобный прыжок - он стал абсолютно новым и получил название "Backflip-wallride-backflip".

Благодаря этому Барковский стал победителем соревнований в номинации "Лучший трюк".

К слову, 78 спортсменов, которые приехали из 18 стран боролись в 6 номинациях за призовой фонд в размере 10 000 евро.

От Украины награду также выиграл Олександр Старчевский, который выступал в категории "Freeski Jib" и занял третье место.

Видео сногсшибательного прыжка было обнародовано на YouTube-канале "Дабл Трипл Snow Fest".

Видео прыжка с другого ракурса опубликовал в YouTube пользователь Victor Demidov.

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Автор: УНИАН