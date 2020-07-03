Отец и тренер российской звезды UFC Нурмагомедова умер от осложнений коронавируса

У Нурмагомедова-старшего начались проблемы с сердцем, после чего он впал в кому.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, умер от осложнений коронавируса.

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Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram.

В конце апреля Нурмагомедова-старшего госпитализировали с пневмонией, а тест на COVID-19 оказался положительным.

Болезнь дала осложнения на сердце и привела к инсульту. Нурмагомедов перенес операцию и находился в коме, после чего сообщалось, что его состояние постепенно улучшалось.

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 боев под эгидой UFC и все выиграл. Его главным успехом стала победа над Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский боец дебютирует в UFC боем против россиянина.

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