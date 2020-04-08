"В голове крутятся деньги": украинский теннисист рассказал о предложении сдать матч на Australian Open

Сергей Стаховский не стал связываться с преступниками.

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский вспомнил инцидент с попыткой подкупа перед матчем на Australian Open.

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Спортсмен дал интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

"В 2009-м году ко мне подходит бывший теннисист и предлагает 100 тысяч долларов, чтобы я проиграл в первом круге Арно Клеману. Их было двое, еще один теннисист, ну, и за ними стоят "инвесторы" - бандюки. Я проигрываю в пятисетовом матче, выигрывая 2:1, и, когда ухожу из корта, думаю, что если бы он сейчас стоял рядом, я бы просто убил его ракеткой. Ты играешь матч, проигрываешь, и в голове крутятся деньги, пытаешься это отогнать.

После матча я пошел в TIU (организация, которая следит за честной игрой - прим.), она как раз недавно была создана. Все рассказал, а они спрашивают, кто это был. Я отвечаю: "Подождите, вы готовы защитить мою семью? Потому что он - это пешка, люди, которые стоят за ним - опасные, а у меня вся семья в Украине". Они сказали, что ничего не могут гарантировать, и я попрощался - моя семья не в Европе, а в Украине, где все немножко по-другому", - сказал Стаховский.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все крупные теннисные турниры в мире были остановлены или отменены.

УНИАН ранее сообщал о том, что Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине победить коронавирус.