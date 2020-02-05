Формула-1: Гран-при Китая-2020 отменен из-за эпидемии коронавируса

Гонка Формулы-1 в Шанхае должна была пройти в апреле.

Гран-при Китая-2020 в Формуле-1 официально отменен из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщила Федерация спорта Шанхая, которая приняла решение об отмене всех спортивных соревнований в регионе до окончания эпидемии.

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Международная автомобильная федерация (FIA) пока не выступила с официальным заявлением касательно отмены Гран-при Китая.

Гоночный уик-энд в Китае был запланирован на 17-19 апреля.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионом Формулы-1 стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Как сообщал УНИАН, по последним данным коронавирусом заболели более 24 тысяч людей, погибло около 500.