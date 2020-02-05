Формула-1: Гран-при Китая-2020 отменен из-за эпидемии коронавируса
12:54, 05 февраля 2020Другое
146 0
Гонка Формулы-1 в Шанхае должна была пройти в апреле.
Гран-при Китая принимает Шанхай / фото: motorbox.com
Гран-при Китая-2020 в Формуле-1 официально отменен из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщила Федерация спорта Шанхая, которая приняла решение об отмене всех спортивных соревнований в регионе до окончания эпидемии.
Читайте такжеЗлоумышленники продают фото прикованного к постели Шумахера за 1 миллион фунтов
Международная автомобильная федерация (FIA) пока не выступила с официальным заявлением касательно отмены Гран-при Китая.
Гоночный уик-энд в Китае был запланирован на 17-19 апреля.
Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионом Формулы-1 стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Как сообщал УНИАН, по последним данным коронавирусом заболели более 24 тысяч людей, погибло около 500.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter