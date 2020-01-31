Определились финалисты мужского турнира Australian Open

Компанию Новаку Джоковичу в решающем матче составит Доминик Тим.

Стали известны оба участника мужского финала Australian Open-2020.

Во втором полуфинале, который состоялся сегодня, 31 января, австриец Доминик Тим переиграл представителя Германии Александра Зверева.

Тим, который является пятой ракеткой мира, одержал победу в четырех сетах - 3:6, 6:4, 7:6(3), 7:6(4).

Читайте такжеВышел на корт в Киеве: Шевченко потренировался со звездами украинского тенниса (фото)

Тим впервые в карьере вышел в финал на Australian Open. Ранее на турнирах "Большого шлема" он добирался до решающих матчей только на "Ролан Гаррос".

В финале Тим встретится со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем. Титулованный серб накануне обыграл легендарного швейцарца Роджера Федерера - 7:6, 6:4, 6:3.

Джокович сыграет в финале турниров "Большого шлема" в 26-й раз в карьере, а на Australian Open - в восьмой раз. Интересно, что в предыдущих семи случаях Джокович неизменно одерживал победу.

Финал между Джоковичем и Тимом пройдет 2 февраля.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что определились финалистки женского турнира Australian Open.