Украинский пловец стал вице-чемпионом международного турнира в Китае

Андрей Говоров завоевал серебро на своей коронной дистанции.

Украинский пловец Андрей Говоров завоевал серебряную медаль на престижных соревнованиях FINA Champions Series в китайском Шэньчжэне.

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Спортсмен из Севастополя показал второе время на дистанции 50 метров баттерфляем - 23,30 секунды. Украинец всего на две сотых секунды отстал от победителя из Бразилии Николаса Сантоса.

В тройку призеров вошел россиянин Олег Костин (23,42).

Стоит отметить, что на дистанции 50 метров вольным стилем Говоров выступал на Олимпиаде-2012 года в Лондоне, где дошел до полуфинала.

FINA Champions Series - соревнования исключительно в 50-метровом бассейне, которые включают в себя основные олимпийские дисциплины.

УНИАН ранее сообщал о том, что Говоров выиграл этап Кубка мира в Токио.