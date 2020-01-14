Украинский пловец стал вице-чемпионом международного турнира в Китае
17:51, 14 января 2020Другое
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Андрей Говоров завоевал серебро на своей коронной дистанции.
Говоров отстал от победителя на две сотых секунды / фото: swimswam.com
Украинский пловец Андрей Говоров завоевал серебряную медаль на престижных соревнованиях FINA Champions Series в китайском Шэньчжэне.
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Спортсмен из Севастополя показал второе время на дистанции 50 метров баттерфляем - 23,30 секунды. Украинец всего на две сотых секунды отстал от победителя из Бразилии Николаса Сантоса.
В тройку призеров вошел россиянин Олег Костин (23,42).
Стоит отметить, что на дистанции 50 метров вольным стилем Говоров выступал на Олимпиаде-2012 года в Лондоне, где дошел до полуфинала.
FINA Champions Series - соревнования исключительно в 50-метровом бассейне, которые включают в себя основные олимпийские дисциплины.
УНИАН ранее сообщал о том, что Говоров выиграл этап Кубка мира в Токио.
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