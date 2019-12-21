Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в Анси (видео)
21 декабря во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования.
Лучшим среди украинцев по итогам гонки стал Дмитрий Пидручный, который финишировал на 20-м месте.
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Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе.
Результаты гонки
1. Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия) (1+0+0+0) 30:07,8
2. Кантен Фийон Майе (Франция) (0+0+0+0) +22,0
3. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) (0+0+1+0) +1:00,0
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20. Дмитрий Пидручный (Украина) (0+1+2+2) +2:55,0
27. Артем Прима (Украина) (0+0+1+2) +3:07,8
29. Антон Дудченко (Украина) (0+0+1+2) +3:15,5
47. Руслан Ткаленко (Украина) (1+1+0+2) +4:25,3
Twitter IBU World Cup опубликовал видеофрагменты победы Бе.
Another sensational performance from J.T Boe here in the #ALGB19 men pursuit. Watch it again on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/3tMchPPMw9— IBU World Cup (@IBU_WC) 21 декабря 2019 г.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Елена Пидгрушная вошла в топ-10 спринтерской гонки в Анси.