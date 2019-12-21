цей матеріал доступний українською

Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в Анси (видео)

14:52, 21 декабря 2019
Другое
389 0
Йоханнес Бе одержал победу / фото: biathlonworld.com

Лучшим среди украинцев по итогам гонки стал Дмитрий Пидручный, который финишировал на 20-м месте.

Читайте такжеКубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Анси

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе.

Результаты гонки

1.  Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия) (1+0+0+0)  30:07,8

2.  Кантен Фийон Майе (Франция) (0+0+0+0)  +22,0

3.  Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) (0+0+1+0)  +1:00,0

...

20.  Дмитрий Пидручный (Украина) (0+1+2+2)  +2:55,0

27.  Артем Прима (Украина) (0+0+1+2)  +3:07,8

29.  Антон Дудченко (Украина) (0+0+1+2)  +3:15,5

47.  Руслан Ткаленко (Украина) (1+1+0+2)  +4:25,3

Twitter IBU World Cup опубликовал видеофрагменты победы Бе.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Елена Пидгрушная вошла в топ-10 спринтерской гонки в Анси.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #новости биатлона#Кубок мира по биатлону