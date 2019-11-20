Без призера ЧМ: назван состав мужской сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 30 ноября в Швеции.

Утвержден состав мужской сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира 2019-2020, который пройдет в шведском Эстерсунде.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

В состав мужской сборной вошли Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, а также Антон Дудченко, который присоединится к основной команде после выступления в первом спринте Кубка IBU.

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Стоит отметить, что в состав основной сборной не был включен двукратный призер чемпионатов мира Сергей Семенов. По словам старшего тренера мужской сборной Юрая Санитры, Семенов выступит на двух этапах Кубка IBU, и по результатам этих стартов будет принято решение о его возвращении в основную команду.

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 30 ноября.

Как сообщал УНИАН, ранее также был оглашен состав женской сборной Украины на первый этап Кубка мира.