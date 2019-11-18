Определился победитель Итогового турнира ATP (видео)
В Лондоне состоялся финальный матч Итогового турнира ATP, в котором встречались пятая ракетка мира Доминик Тим и шестая ракетка мира Стефанос Циципас.
Поединок завершился победой греческого теннисиста. Циципас одержал победу на решающем тайбрэйке - 6:7, 6:2, 7:6.
21-летний Циципас выиграл свой четвертый и самый крупный титул в карьере.
Греческий теннисист стал самым молодым победителем итогового турнира ATP за последние 18 лет (в 2001 году австралиец Ллейтон Хьюитт выиграл титул в 20 лет).
Видео было опубликовано в официальном аккаунте ATP в Twitter.
THE NEW KING OF LONDON 👑— ATP Tour (@atptour) 17 ноября 2019 г.
🇬🇷 @StefTsitsipas becomes the first Greek player to win the #NittoATPFinals 🙌
🎥: @TennisTVpic.twitter.com/vgqwdbfQiS
🇬🇷 HISTORY MAKER 🇬🇷@StefTsitsipas | #NittoATPFinalspic.twitter.com/dGYOvushFK— ATP Tour (@atptour) 17 ноября 2019 г.
Как сообщал УНИАН, ранее в финале Итогового турнира WTA украинка Элина Свитолина уступила австралийке Эшли Барти.