Определился победитель Итогового турнира ATP (видео)

В финальном матче победу одержал греческий теннисист Стефанос Циципас.

В Лондоне состоялся финальный матч Итогового турнира ATP, в котором встречались пятая ракетка мира Доминик Тим и шестая ракетка мира Стефанос Циципас.

Поединок завершился победой греческого теннисиста. Циципас одержал победу на решающем тайбрэйке - 6:7, 6:2, 7:6.

21-летний Циципас выиграл свой четвертый и самый крупный титул в карьере.

Греческий теннисист стал самым молодым победителем итогового турнира ATP за последние 18 лет (в 2001 году австралиец Ллейтон Хьюитт выиграл титул в 20 лет).

Видео было опубликовано в официальном аккаунте ATP в Twitter.

Как сообщал УНИАН, ранее в финале Итогового турнира WTA украинка Элина Свитолина уступила австралийке Эшли Барти.