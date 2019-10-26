Украинская теннисистка вышла в финал Итогового турнира среди юниорок
12:58, 26 октября 2019Другое
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Дарья Снигур поборется за титул на турнире в Китае.
Дарья Снигур / REUTERS
Украинка Дарья Снигур пробилась в финал Итогового турнира среди юниорок, который проходит в китайском Чэнду.
В полуфинальном матче 17-летняя украинка разгромила американку Харрикейн Тайру Блэк. Снигур понадобилось меньше часа, чтобы одержать победу в двух сетах - 6:0, 6:2.
В финале Снигур предстоит сыграть против лидера юниорского рейтинга - француженки Диан Парри.
Снигур стала второй украинкой, которая сыграет в финале юниорского Итогового турнира. В 2017 году трофей на этом турнире выигрывала Марта Костюк.
Напомним, в этом году Снигур выиграла юниорский Уимблдон.
УНИАН ранее также сообщал о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала соперниц по Итоговому турниру WTA.
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