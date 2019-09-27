Украинка Костюк пробилась в полуфинал теннисного турнира в Испании
17:59, 27 сентября 2019Другое
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Украинская теннисистка в четвертьфинале обыграла вторую сеяную.
Марта Костюк поборется за выход в финал / фото: instagram.com/openciudad
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира ITF в испанской Валенсии с призовым фондом 60 тысяч долларов.
В матче 1/4 финала Костюк в трех сетах обыграла вторую сеяную Аранчу Руис из Нидерландов. Причем в третьей партии украинка не отдала сопернице ни одного гейма. Итоговый счет - 6:4, 3:6, 6:0.
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Костюк попытается выйти в свой третий финал на турнирах ITF в этом году. На счету украинки два проигранных финала.
В полуфинале Костюк встретится с третьей сеяной Тамарой Корпач, которая представляет Германию.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Катарина Завацкая остановилась в шаге от финала на турнире в Ташкенте.
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