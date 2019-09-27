Украинка Костюк пробилась в полуфинал теннисного турнира в Испании

Украинская теннисистка в четвертьфинале обыграла вторую сеяную.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира ITF в испанской Валенсии с призовым фондом 60 тысяч долларов.

В матче 1/4 финала Костюк в трех сетах обыграла вторую сеяную Аранчу Руис из Нидерландов. Причем в третьей партии украинка не отдала сопернице ни одного гейма. Итоговый счет - 6:4, 3:6, 6:0.

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Костюк попытается выйти в свой третий финал на турнирах ITF в этом году. На счету украинки два проигранных финала.

В полуфинале Костюк встретится с третьей сеяной Тамарой Корпач, которая представляет Германию.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Катарина Завацкая остановилась в шаге от финала на турнире в Ташкенте.