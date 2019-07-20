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Украинский легкоатлет Кохан с рекордом выиграл молодежный чемпионат Европы (видео)

10:06, 20 июля 2019
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Кохан показал лучший результат в сезоне / фото: xsport.ua

18-летний спортсмен во второй попытке установил юниорский рекорд, когда отправил снаряд на 83.47 м, а затем в третьей попытке показал результат 84.73 м.

Эта отметка стала рекордом турнира и Европы, а также лучшим результатом в мире на молодежном уровне в нынешнем сезоне.

Серебряная медаль досталась греку Христосу Францескакису, а тройку призеров замкнул итальянец Джорджио Оливьери. Еще один украинец Данила Федоров показал шестой результат.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская легкоатлетка Левченко выиграла чемпионат Европы U-23.

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Теги: #чемпионат Европы#метание молота