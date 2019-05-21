Голден Стэйт вышел в финал НБА (видео)
10:26, 21 мая 2019Другое
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"Уорриорз" всухую обыграли "Портленд" в финале Западной конференции.
Голден Стэйт Уорриорз / REUTERS
"Голден Стэйт" стал первым финалистом Национальной баскетбольной ассоциации. В финале Западной конференции "Уорриорз" в четвертом подряд матче обыграли "Портленд Трэйл Блейзерс".
"Портленд" - "Голден Стэйт" - 117:119 ОТ (35:36, 34:29, 26:22, 16:24, 6:8)
"Портленд": Ленард - 30, Лиллард - 28, Макколлум - 26, Коллинс - 10, Худ - 7, Кантер - 6, Харклесс - 5, Тернер - 4, Карри - 1
"Голден Стэйт": Карри - 37, Грин - 18, Томпсон - 17, Луни - 12, Маккинни - 12, Ливингстон - 8, Белл - 7, Кук - 4, Богут - 4
Счет в серии - 4:0
Как сообщал УНИАН, на Востоке "Торонто" сократил отставание в серии с "Милуоки".
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