Голден Стэйт вышел в финал НБА (видео)

"Уорриорз" всухую обыграли "Портленд" в финале Западной конференции.

"Голден Стэйт" стал первым финалистом Национальной баскетбольной ассоциации. В финале Западной конференции "Уорриорз" в четвертом подряд матче обыграли "Портленд Трэйл Блейзерс". "Портленд" - "Голден Стэйт" - 117:119 ОТ (35:36, 34:29, 26:22, 16:24, 6:8) "Портленд": Ленард - 30, Лиллард - 28, Макколлум - 26, Коллинс - 10, Худ - 7, Кантер - 6, Харклесс - 5, Тернер - 4, Карри - 1 "Голден Стэйт": Карри - 37, Грин - 18, Томпсон - 17, Луни - 12, Маккинни - 12, Ливингстон - 8, Белл - 7, Кук - 4, Богут - 4 Счет в серии - 4:0 Как сообщал УНИАН, на Востоке "Торонто" сократил отставание в серии с "Милуоки".

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