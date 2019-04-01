Стаховский поднялся на 3 позиции в рейтинге ATP

Роджер Федерер вернулся в топ-4.

Украинский теннисист Сергей Стаховский в обновленном рейтинге ATP поднялся на три позиции и теперь занимает 124-е место в мировой табели о рангах, сообщает официальный сайт организации.

По итогам второго «Мастерса» сезона в Майами его чемпион Роджер Федерер обошел Доминика Тима и вернулся в топ-4. Финалист турнира в Майами Джон Изнер, не защитивший прошлогодний титул, и Хуан Мартин дель Потро, пропускавший турнир после прошлогоднего полуфинала, потеряли по позиции и пропустили вперед грека Стефаноса Циципаса.

ATP Rankings

Положение на 1 апреля 2019

1 (1) Новак Джокович (Сербия) - 11070 очков

2 (2) Рафаэль Надаль (Испания)8725

3 (3) Александр Зверев (Германия)6040

4 (5) Роджер Федерер (Швейцария)5590

5 (4) Доминик Тим (Австрия)4765

6 (6) Кеи Нисикори (Япония)4200

7 (7) Кевин Андерсон (ЮАР)4115

8 (10) Стефанос Циципас (Греция)3240

9 (8) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)3225

10 (9) Джон Изнер (США)3085

124 (127) Сергей Стаховский (УКРАИНА)452