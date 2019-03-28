Сборная Украины по карате стартует на чемпионате Европы

19 спортсменов будут соревноваться в испанской Гвадалахаре.

28-31 марта в Гвадалахаре (Испания) пройдет 54-й чемпионат Европы по карате, где кроме наград будут разыграны лицензии на Европейские Игры 2019 года в Минске.

В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из 51 страны, в том числе 19 представителей Украины, сообщает sport.ua со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

Состав сборной Украины:

Ката, женщины - Кристина Веник.

Ката, мужчины - Виталий Кулик.

Кумите индивидуальное:

Читайте такжеУкраинские каратисты завоевали два серебра на этапе Премьер-лиги в Дубае

Женщины - Екатерина Кривая (-50 кг), Анжелика Терлюга (-55 кг), Анита Серегина (-61 кг), Галина Мельник (-68 кг), Анастасия Степашко (68+ кг).

Мужчины - Олег Филиппович (-60 кг), Игнат Пак (-67 кг), Станислав Горуна (-75 кг), Валерий Чеботарь (-84 кг), Ризван Талибов (84+ кг).

Кумите командное:

Женщины - Анжелика Терлюга, Диана Шостак, Галина Мельник, Анита Серегина.

Мужчины - Станислав Горуна, Валерий Чеботарь, Ризван Талибов, Андрей Торошанко, Тарас Герчук, Виктор Ксенжик, Игорь Лагунов.

Пара-карате: Карина Айрапетян и Даниил Зелинский.

Напомним, что в прошлом году на чемпионате Европы в Нови Сад (Сербия) сборная Украины завоевала 4 медали - 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые - и заняла седьмое место в общем зачете. Анжелика Терлюга (-55 кг) стала чемпионкой Европы, Анита Серегина (-61 кг) завоевала серебро, бронзовые награды получили Стас Горуна (-75 кг) и мужская сборная в командном кумитэ.