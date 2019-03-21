Тампа-Бэй обыграла Вашингтон, Ванкувер не оставил шансов Оттаве в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись четыре встречи в рамках регулярного первенства Национальной хоккейной лиги. "Тампа-Бэй" в овертайме обыграла на выезде "Вашингтон", а в самом результативном поединке дня "Ванкувер" одолел "Оттаву". Баффало – Торонто – 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) Шайбы: 1:0 – 15 Миттлстадт (Айкел, Далин), 1:1 – 21 Мэттьюс (Маззин, Юнссон), 1:2 – 38 Таварес (Мэттьюс, В. Нюландер), 1:3 – 40 Марнер (Таварес), 2:3 – 45 А. Нюландер (Богосян, Соботка), 2:4 – 59 Хайман (). Вашингтон – Тампа-Бэй – 4:5 ОТ (1:0, 2:4, 1:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 7 Эллер (Хагелин), 1:1 – 21 Кучеров (Хедман, Стэмкос), 1:2 – 22 Стэмкос ( Миллер), 1:3 – 26 Чирелли (Жозеф), 2:3 – 30 Хагелин (Эллер), 3:3 – 33 Оши (Карлсон, Овечкин), 3:4 – 35 Кучеров (Палат, Стэмкос), 4:4 – 59 Кузнецов (Оши, Бэкстрем), 4:5 – 63 Хедман (Гурде). Ванкувер – Оттава – 7:4 (1:0, 3:0, 3:4) Шайбы: 1:0 – 14 Хорват (Петтерссон, Эдлер), 2:0 – 20 Пирсон (Эрикссон, Бьега), 3:0 – 25 Виртанен (Бигл), 4:0 – 37 Босер (Петтерссон, Эдлер), 5:0 – 40 Пирсон (Эрикссон, Хорват), 5:1 – 48 Веронно (Пажо, Демело), 5:2 – 49 Ткачак (Балцерс, Пажо), 5:3 – 53 Линдберг (Демело, Райан), 5:4 – 58 Дюклер (Тирни, Демело), 6:4 – 58 Хорват (Эрикссон, Эдлер), 7:4 – 59 Эрикссон (Пирсон). Анахайм – Виннипег – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Шайбы: 0:1 – 15 Шайфли (Труба, Коннор), 0:2 – 44 Коннор (Копп, Майерс), 0:3 – 47 Элерс (Труба, Морроу).

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