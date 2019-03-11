Днепр одержал трудную победу над Кременчугом и повел в полуфинальной серии УХЛ

Интрига в матче держалась до последних секунд.

В Кременчуге состоялся первый матч полуфинальной серии УХЛ, в котором херсонский "Днепр" обыграл на выезде местный "Кременчуг" со счетом 3:1.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В начале матча гости быстро повели в счете: Кирилл Бондаренко неотпорно пробил в дальнюю девятку. В конце второго периода "Днепр" словил соперника на контратаке и удвоил преимущество усилиями Руслана Ромащенко.

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Третий отрезок матча получился наиболее напряженным - во многом благодаря шайбе игрока "Кременчуга" Ивана Савченко, который на 46-й минуте сократил отставание в счете - 1:2.

На последних минутах кременчужане бросили все силы в атаку, сняв вратаря, но за несколько секунд до финальной сирены пропустили сами - шайбу в пустую рамку ворот забросил Иван Дунаев. 3:1 в пользу "Днепра".

Второй поединок между командами состоится послезавтра также в Кременчуге. Полуфинальная серия продлится до четырех побед одной из команд.