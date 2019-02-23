Лэнь набрал 8 очков в матче двух команд украинских легионеров в НБА
В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся матч с участием двух команд украинских легионеров, в котором Детройт Пистонз без Станислава Михайлюка в составе обыграл Атланту Хоукс Алексея Лэня.
Матч завершился со счетом 125:122, сообщает официальный сайт лиги.
Центровой Атланты Алексей Лэнь провел на площадке 19 минут 40 секунд, за это время набрав 8 очков и совершив 6 подборов.
В свою очередь, атакующий защитник Детройта Святослав Михайлюк, который присоединился к Поршням в феврале, не принимал участие в матче.
По итогам матча Атланта занимает 12-е место в турнирной таблице. Детройт расположился на 8-м месте и претендует на попадание в плей-офф.
НБА. Регулярный чемпионат.
22 февраля.
Атланта Хокс (19-40) — Детройт Пистонз (27-30) 122:125 (34:33, 36:35, 25:32, 27:25)
А: Янг (30 + 10 передач), Коллинз (19), Картер (16), Дедмон (14 + 12 подборов), Бэйзмор (12), Бембри (10), Алексей Лэнь (8 + 6 подборов)
Д: Джексон (32), Драммонд (26 + 21 подбор), Гриффин (15), Браун (12), Смит (10)
Орландо – Чикаго 109:110 (26:24, 27:27, 29:38, 27:21)
Индиана – Новый Орлеан 126:111 (24:35, 34:36, 39:23, 29:17)
Шарлотт – Вашингтон 123:110 (27:38, 38:22, 31:27, 27:23)
Торонто – Сан-Антонио 120:117 (26:23, 29:33, 33:35, 32:26)
Нью-Йорк – Миннесота 104:115 (33:29, 25:37, 25:28, 21:21)
Мемфис – Клипперс 106:112 (23:36, 30:29, 33:18, 20:29)
Даллас – Денвер 104:114 (30:25, 21:27, 23:39, 30:23)
Оклахома-Сити – Юта 148:147 OT (35:34, 31:23, 27:38, 36:34, 19:18)