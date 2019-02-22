В Украине впервые пройдет чемпионат Балканских стран по легкой атлетике

Он будет проходить 7 апреля в рамках Киевского марафона 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon.

Впервые в Украине состоится престижный международный старт - чемпионат Балканских Стран по легкой атлетике.

Он будет проходить 7 апреля в рамках Киевского марафона 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon, сообщили УНИАН в оргкомитете соревнований.

21 февраля состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Федерацией легкой атлетики, Федерацией легкой атлетики г. Киева и Run Ukraine по проведению Balkan Half Marathon Championship.

“Мы благодарны Федерации легкой атлетики и Федерации легкой атлетики г.Киева за доверие и право организовать значимое для нашей страны событие - Balkan Half Marathon Championship. И перед нашей командой стоит задача провести чемпионат на высоком уровне” - прокомментировал генеральный менеджер " Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

Это событие является историческим, потому что Украина получила право впервые проводить соревнования под эгидой Ассоциаций Балканских легкоатлетических федераций (АБАФ), ведь только год назад вошла в ее состав. На сегодня АБАФ насчитывает 20 стран-членов и является одной из крупнейших и наиболее уважаемых ассоциаций внутри Европейской легкой атлетики.

“Для нашей страны это значимое событие, ведь только год назад мы присоединились к составу АБАФ, а уже в этом году будем встречать мировых атлетов на финише Balkan Half Marathon Championship” - отметил генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Украины Михаил Медведь.

Участники Balkan Half Marathon Championship преодолевать півмарафонську дистанцию 21,0975 км с лимитом времени в три часа. Сейчас участие в этом забеге подтвердили десятки участников.

“Мы благодарны команде Run Ukraine за то, что они согласились организовать данный чемпионат, ведь они имеют большой опыт в проведении масштабных международных событий на высоком уровне. Приглашаем всех 7 апреля на Контрактовую площадь, чтобы поддержать спортсменов, которые будут принимать участие в Киевском пивмарафони, который, кстати, единственный в Украине имеет награду IAAF Bronze Label, и участников Balkan Half Marathon Championship” - отметил президент Федерации легкой атлетики г. Киева Виктор Гринюк.

Недавно Украина привезла с Чемпионата Балканских стран в помещении, который проходил в Стамбуле, семь медалей - четыре "золота" и три "серебра".