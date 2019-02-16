«Кременчук» дома разгромил МХК «Динамо» в матче УХЛ

Игра завершилась со счетом 10:3.

В Кременчуге состоялся второй матч 37-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между местным «Кременчуком» и МХК «Динамо».

Матч завершился со счетом 10:3, сообщает официальный сайт лиги.

Старт поединка вышел откровенно провальным для харьковской команды. Уже к 10 минуте встречи на табло "Айсберга" горел счет 3:0 в пользу хозяев площадки. Ответить на это "бело-синие" сумели лишь одной заброшенной шайбой Владимира Чердака.

Во втором периоде команды повторили результат первой двадцатиминутки. На три заброшенных кременчужанами шайбы, "динамовцы" ответили взятием ворот Игоря Худякова.

Заключительная треть матча началась с заброшенной харьковчанами шайбы – дубль оформил капитан команды Владимир Чердак. Однако, после этого четырежды отличились кременчужане, что позволило им праздновать уверенную победу в матче.

Ранее сегодня «Днепр» в результативном поединке одолел «Белый Барс».

Завтра "горожане" и харьковский клуб сыграют второй поединок в рамках перенесённого 25 тура УХЛ-Пари-Матч. Начало поединка в 13:00.

«Кременчук» – МХК «Динамо» 10:3 (3:1, 3:1, 4:1)

Шайбы: 1:0 Ворона, 4:42, 2:0 Кривошапкин (Зайцев, Киселев), 7:08, 3:0 Савченко (Хришпенц), 7:22, 3:1 Чердак (Максименко, Скрипец - больш.), 13:23, 4:1 Гриценко (Ворона, Савченко), 21:51, 4:2 Худяков (Фирсов), 29:21, 5:2Ворона (Гриценко, Савченко - больш.), 33:44, 6:2 Тютченко (Красильников, Шиманский), 34:23, 6:3 Чердак (Забулонов, Халин), 42:05, 7:3 Черный, 34:04, 8:3 Тютченко (меньш.), 50:50, 9:3 Киселев (Зайцев, Гриценко), 54:05, 10:30, Киселев (Толстушко, Грицких - больш.), 57:43.